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Sivasspor'dan 15 maçlık tarihi seri

29.04.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 15 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Sivasspor'dan 15 maçlık tarihi seri

Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un yenilmez serisi 15 maça yükseldi.

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 15 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

Son 15 karşılaşmada 8 galibiyet ve 7 beraberlik elde edip hanesine 31 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Ligde çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 55 puanı bulunuyor.

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Alanyaspor Sivasspor
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