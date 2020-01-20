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  4. Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 06:56 | Son Güncelleme

SİVASSPOR altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT/SİVAS,(DHA)- SİVASSPOR altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 02.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Ebuhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisindekilerden 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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