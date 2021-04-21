Sivasspor’un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Süper Lig’de 15. beraberliğini Beşiktaş karşısında sahasında 0-0’lık sonuçla alan Sivasspor, puanını 51’e çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar, bugün oynanan Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkarttı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 6 beraberlikle 27 puan elde etti. Yiğidolar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

