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Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

03.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu GZT Giresunspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça yükseldi.

Ligin 28. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı son 3 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor, ligin 29. haftasında Adana Demirspor'u rakip sahada 3-2, 30. haftasında evinde Altay'ı ise 2-1 mağlup ederken, son olarak GZT Giresunspor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü.

Kırmızı-beyazlılar, son 3 haftada 7 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Geride kalan 31 haftalık periyotta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 41 puana ulaştı.

Sivasspor, ligin 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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