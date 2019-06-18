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Sivas'ta 1 astsubaya FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

SİVAS'ta terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 astsubay gözaltına alındı.  Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 astsubay gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görev yapan astsubay C.A. gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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