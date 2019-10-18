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Sivas’ta 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı korkunç kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 23:29 | Son Güncelleme

Sivas’ta tali yoldan bulvara kontrolsüz giren lüks otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas’ta tali yoldan bulvara kontrolsüz giren lüks otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası kazaya sebep olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Korkunç kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 58 MA 0095 plakalı lüks otomobil sürücüsü tali yoldan bulvara kontrolsüz girerek M.B. yönetimindeki 58 H 067 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan halk otobüsü yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralanırken isminin M.D.D. olduğu öğrenilen kadın yolcu yan yatan otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan araç hurdaya dönerken sürücüsü ise kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından otobüs şoförü hastaneye sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan kadın yolcunun cesedi uzun uğraşılar sonucu çıkartıldı. Feci kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde olay yerinde hayatını kaybeden yolcunun son görüntülerinin otobüsün ön camına yansıdığı görüldü.

Öte yandan otobüste sadece bir yolcu ile şoförün bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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