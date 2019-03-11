Sivas'ta 10 bin kişilik istihdam hedefi

Ayhan, göçün önüne geçilebilmesi için güçlü bir yapıya sahip olunması gerektiğini, yeni teşvik paketlerinin işletmelere can suyu olacağını belirterek, "Yeni teşvik paketiyle 10 bin kişinin ilimizde istihdam edilmesi planlanıyor. 160 milyon lira sisteme para aktarılarak, ocaklar tütecek, sobalar yanacak, aş kaynayacak. Dolayısıyla piyasa hareketlenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde saha analizleri yaparak sorunları ve talepleri almaya başladıklarını dile getiren Vali Ayhan, bu çalışmaların ilde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik olduğunu kaydetti.

Vali Ayhan, kurumların bu noktada kendilerini yenilemeye devam ettiğini, aksi takdirde sistemin dışında kalmalarının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, yeni dönemde istihdam odaklı bir mekanizma oluşturacaklarını aktardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen istihdam toplantısında konuşan Ayhan, işletmelerin zamanı ve değişimi iyi okuması gerektiğini ifade ederek, alan hakimiyetine ağırlık vereceklerini belirtti.

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında kentte 10 bin kişinin istihdam edilmesinin planlandığını bildirdi.

- "Eski alışkanlıklarla yeni başarılar yakalamak mümkün değil"

Kurumsal yapıyı güçlendirerek, Sivas'a düzenli para girmesine yönelik mekanizmaların iyi çalışmasına önem vereceklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"1. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurgusunu değiştireceğiz. İhracat odaklı bir sistem oluşturacağız. Diğer yandan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni de bir an önce hayata geçireceğiz. İki yıl içerisinde bölgeye gelecek yatırımcılarla burası cazip hale gelecek. 2019 yılında sivil toplum örgütlerimiz, iş dünyamız ve kurumlarımız ortak hareket ederek aynı dili kullanıp bir heyecan oluşturacağız. İlimize neler yapabiliriz bu konuda hep beraber analiz yapacağız. Eski alışkanlıklarla yeni başarılar yakalamak mümkün değil. Çağı yakalamalıyız, yenilenen dünyaya adapte olmalıyız. Teknoloji, yazılım alanlarında da iddiamız olmalı. Bu değişen dünyada yeni üretim sektörleri ile yeni modelleri adapte ederek pazar oluşturacağız, pazara önem vereceğiz."

- 10 bin kişiye istihdam sözü

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise yeni teşvik paketiyle Sivas'ta işsizlik sayısının azalacağını dile getirdi.

"Burası Sivas burada iş var" sloganıyla kentte 10 bin kişiyi istihdam edeceklerinin sözünü verdiklerini ifade ederek, Sivas ekonomisinin daha iyi noktalara geleceğini söyledi.

Toplantıya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kadir Boztepe, KOSGEB İl Müdürü Bahattin Ünal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile diğer ilgililer katıldı.

