Sivas’ta 10 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev yandı

Sivas’ta 10 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.30 sıralarında Yahyabey Mahallesi Dilekli Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Yabancı uyruklu Seracettin Saidi ve ailesinin yaşadığı evin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Sivas Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi. 10 kişilik ailenin yaşadığı evde büyük maddi hasar oluşurken yangında can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangın evde kullanılan mutfak tüpünden çıktı.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

