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Sivas’ta “100 Yılın Hikayesi” defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi’nin 100.

Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği himayesinde, “100 Yılın Hikayesi” adlı yöresel motiflerle kıyafet tasarımları, Heyet-i Temsiliye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetleri defilesi düzenledi.
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Kongre Müzesi bahçesinde sergilenen defilede 47 kıyafet sergilendi. Üç bölümden oluşan defilenin birinci bölümünde yöresel motiflerle kıyafet tasarımları, ikinci bölümünde Heyet-i Temsiliye kıyafetleri, üçüncü bölümünde ise cumhuriyet dönemine ait kıyafetler sergilendi. Defilede Türk bayrağından esinlenerek hazırlanan bayrak tasarım elbise izleyenlerden büyük beğeni topladı. Defileyi izlemeye gelen vatandaşlar zaman zaman sergilenen kıyafetleri alkışladılar. Bazı çocuklar ise defileyi dikkatlice izledi.
Defileyi, Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Aysel Şen ve vatandaşlar izledi.

“Defileye 5 ay hazırlandılar”
Defile sonunda konuşan Vali Salih Ayhan, defilede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Geçmişten günümüze, hem Selçuklu motifleri hem Osmanlı motifleri çok güzel şekilde sergilendi. Emek vermişler, özel gayret göstermişler. Kongremizin 100. Yılında güzel bir manaya geldi. Tüm kurumlarımız çok gayretli ve özel çalıştılar. Kongre delegelerini bir şekilde hatırlamış olduk. Kıyafetleriyle, duruşlarıyla Sivas’ı geliştirdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Soğuk Sivas akşamında çok güzel bir şekilde içimizi ve yüreğimizi ısıttılar. Sivas’taki usta elleri böylece görmüş olduk. Bu defilenin giyimimize, kuşamımıza yansıyacağını düşünüyorum. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü’nün kuruluşuna şahit olan birisiyim. İsmet Yılmaz çok özel gayret gösterdi. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü’nün temel gayesi tarihi kimliğimizi, gün yüzüne çıkararak insanlara sunma. Okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Tam 5 aylık bir çalışma sonucu bu defile. 1 saatlik bir sunumda bize 5 aylık çalışmayı sundular” şeklinde konuştu.

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