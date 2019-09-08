HABER

Sivas'ta "100 Yılın Hikayesi" defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 00:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta "100 Yılın Hikayesi" defilesi

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla "100 Yılın Hikayesi" defilesi düzenlendi.

Sivas Valiliği himayesinde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen "100 Yılın Hikayesi" defilesinde 47 kıyafet beğeniye sunuldu.

Defilenin birinci bölümünde yöresel motiflerle bezenmiş giysiler, ikinci bölümde Heyet-i Temsiliye kıyafetleri, üçüncü bölümde ise Cumhuriyet dönemine ait kıyafetler sergilendi. Türk bayrağından esinlenerek hazırlanan bayrak tasarımlı elbise, büyük beğeni topladı. Atatürk'ü canlandıran Muhittin Erol'un harmandalı oynaması da yoğun ilgi gördü.

Sivas Valisi Salih Ayhan, defilede yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek "Hazırlayanlar emek ve özel gayret vermişler. Kongremizin 100. yılına bir mana verdiler. Kongre delegelerini kıyafetleriyle, duruşlarıyla hatırlamış olduk." dedi.

Defileyi, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
Sivas'ta, '100 Yılın Hikayesi' adlı kıyafet defilesiSivas'ta, '100 Yılın Hikayesi' adlı kıyafet defilesi
Bodrum’un en renkli festivali başladıBodrum’un en renkli festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
100. yılın hikayesi 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. yılı Sivas

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!

Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!

37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

Rize'de şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken 20 daireli apartman tahliye edildi

20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'

7 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

100 araçlık konvoy Mardin'den böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.