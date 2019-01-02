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Sivas'ta 101 köye ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

Sivas'ta 101 köye ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 24, ilçelerden Divriği'de 4, İmranlı'da 15, Kangal'da 53, Şarkışla'da 3 ve Ulaş'ta 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sivas ulaşıma kapalı köy yolu

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