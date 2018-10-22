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Sivas'ta 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 01:20 | Son Güncelleme

SİVAS'ta polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otobüsten 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Sivas'ta 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otobüsten 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, saat 23.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasında, Erzurum'dan Bursa'ya giden Hasan Y. yönetimindeki 34 YK 0712 plakalı yolcu otobüsünü şüphe üzerine durduruldu. Otobüste yapılan incelemede aralarında 1 kadın ve 1 çocuğun da bulunduğu 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin, Ankara'ya gitmek istedikleri öğrenildi. Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs şoförü Hasan Y.'ye cezai işlem uygulanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandıSivas'ta 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandıSivas'ta 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandıSivas'ta 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

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