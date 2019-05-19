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Sivas'ta, 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, ilk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen 'Gençlik Yürüyüşü' ile başladı. Dört İşletme kavşağından başlayan yürüyüş, İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Yürüyüşe Vali Salih Ayhan, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdoğan Tunç, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüş, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kutlama programında konuşan Vali Ayhan, "19 Mayıs 1919 tarihi milletimiz çok önemlidir. Samsun'dan Amasya'ya Erzurum'dan Sivas'a uzanan bir kurtuluş ve diriliş mücadelesinin 100'üncü yılını kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, tüm zorluklara ve yoksulluklara rağmen Birinci Dünya Savaşı boyunca sönmeyen ve asla pes etmeyen bir milletin yeniden varoluşudur" dedi.

Konuşmanın ardından Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri tarafından folklor gösterisi sunuldu. Daha sonra çeşitli spor dallarından gösteriler ile program sona erdi.

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