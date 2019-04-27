Sivas’ta 1919 fidan toprakla buluştu

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında fidan dikimi programı düzenlendi.

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Sivas’ta planlanan 100 etkinlik kapsamında Aşağıculha köyünde fidan dikimi programı düzenlendi. Fidan dikim programında 1919 adet çam ağacı fidesi toprakla buluştu. Programa İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli, jandarma ekipleri, polis ekipleri, ilçede hizmet veren kurumların müdürleri ve kurum personellerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programda aileleri, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte fidan diken öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı. Programa katılan vatandaşlar bir bardak suyun yarısını kendileri içerken yarısını da ağaca dökerek ilk can suyunu verdi.

Program hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Yaz, "Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı etkileri kapsamında 1919 adet sarıçam fidanı hatıra ormanı oluşturuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla programa katıldıklarını ifade eden öğrenciler ise geleceğe daha güzel bir doğa bırakmak için fidan diktiklerini söyledi.

Aşağıculha köyünde gerçekleştirilen program 1919 adet fidanın toprakla buluşarak can suyunun verilmesi ile sona erdi.



