Sivas'ta 2 astsubay ve doktora FETÖ'den tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 astsubay ve 1 doktor tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Sivas merkezli, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen örgütün "mahrem imamı" doktor M.A., astsubaylar Y.A ve H.G.Ş. ile uzman çavuş H.S.'yi gözaltına aldı. Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. M.A., Y.A. ve H.G.Ş. tutuklanırken, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

