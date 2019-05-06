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Sivas'ta 2 bin 500 kişi iftar çadırında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:06 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, belediye tarafından kurulan 2 bin 500 kişilik iftar çadırında, il protokolü ile vatandaşlar Ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Sivas'ta 2 bin 500 kişi iftar çadırında buluştu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, belediye tarafından kurulan 2 bin 500 kişilik iftar çadırında, il protokolü ile vatandaşlar Ramazan ayının ilk iftarını yaptı.
Sivas Belediyesi'nin Buruciye Medresesi yanına kurduğu 2 bin 500 kişilik iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar çadır önünde uzun kuyruklar oluştururken, kentte yaşayan mülteciler de çadırda iftar yaptı. Ramazan ayının ilk iftar menüsünde çorba, pirinç pilavı, kavurma ve tulumba tatlısı yer aldı. Masalara belediye görevlileri tarafından konulan yemeklerin başında bekleyenler topun atılması ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Ramazanın ilk gününde Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve bazı kurum müdürleri de vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Ramazan ayı boyunca iftar çadırı, bağış sistemi ile ihtiyaç sahiplerine yemek verecek.

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Sivas'ta 2 bin 500 kişi iftar çadırında buluştuSivas'ta 2 bin 500 kişi iftar çadırında buluştuSivas'ta 2 bin 500 kişi iftar çadırında buluştuSivas'ta 2 bin 500 kişi iftar çadırında buluştu

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