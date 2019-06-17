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Sivas'ta 2 çobana yıldırım isabet etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 18:39 | Son Güncelleme

Çobanlardan Afganistan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 2 çobandan Afganistan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sağanak yağışın etkili olduğu ilçede, dün yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çobanlardan Afganistan uyruklu 22 yaşındaki Hassan, sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hassan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım isabet eden çobanlardan Süleyman Talha Coşkun'un (15) ise hastanenin pediatri yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sırasında Esenyaka ve Üzengi köyleri arasında küçükbaş hayvanları otlatan çobanlar Hassan ve Coşkun'a yıldırım isabet etmişti. Yaralı çobanlar, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çoban Suşehri Yıldırım

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