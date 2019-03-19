Sivas'ta 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan ve tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç öğretmen Zafer A ile zabıt katibi Yücel Ç. ve avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Yücel Ç.'ye 7 yıl 6 ay, Zafer A.'ya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

