Sivas’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Sivas’ta iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, gece yarasından sonra Uluanak Mahallesi’nde bulunan tarihi Ulu Cami’nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışmada kısa sürede tekmeler ve yumrukların havada uçuştu. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kısa sürede şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

