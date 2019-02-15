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Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

Sivas’ta kar yağışı nedeniyle kapanan yollar karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu açılıyor.

Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun mücadele

Sivas’ta kar yağışı nedeniyle kapanan yollar karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu açılıyor. 2 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, kardan kapanan köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Konya’dan sonra en büyük yüz ölçümüne sahip şehir durumunda bulunan ve bin 286 köy ile Türkiye’nin en çok köyüne sahip olan Sivas’ta, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimin ilk karının yağmasından bugüne kadar ekipler 7 bin 380 kilometre yolu kardan temizledi. Merkez ve ilçelerde 32 adet greyder, 10 adet dozer, 30 adet destek aracı, 19 adet yükleyici, 9 adet kar bıçaklı kamyon ve 213 personel ile devam eden karla mücadele çalışmalarında toplamda 4 bin 955 köyün yolu ulaşıma açıldı.
Kent merkezinde etkisini yitiren kar yağışı ilçe ve köylerde aralıklarla devam ediyor. Kapanan yollarda çalışmalarını sürdüren ekipler yer yer kalınlığı 2 metreyi bulan karda, çalışmalara büyük bir özveriyle devam ediyor. Yıldızeli ilçesi Kümbet grup köy yolu, Yeşilalan ve Kırkpınar köy yollarında ekipler kardan kapanan yollarda yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sırasında iş makineleri yer yer 2 metreyi geçen kar kütleleri arasında kayboluyor.

Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun mücadele

Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun mücadele

Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun mücadele

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