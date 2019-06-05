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Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 01:26 | Son Güncelleme

SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı Kaza saat 23.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi.

Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

Uğur YİĞİT- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Kaza saat 23.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi. Yusuf Gülhan (68) yönetimindeki 58 FN 527 plakalı otomobil ile Hakan Aşıkoğlu idaresindeki 34 PF 4766 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Mustafa Özeç, Ayhan Şaman, Sadakat, Muhammet Emin (15), Sadettin Buğra (4), Yiğit Mushap (11) ve Sümeyye Aşıkoğlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Gülhan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralıSivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralıSivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralıSivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

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