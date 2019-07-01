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Sivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılında, 35 kişi anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamlarını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi, kentte yarın düzenlenecek programlarla anılacak.

Sivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılında, 35 kişi anılacak

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamlarını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi, kentte yarın düzenlenecek programlarla anılacak.
Anma programları kapsamında diğer şehirlerden çok sayıda kişinin kente gelmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde güvenlik önlemleri alınacak, şehre giriş yapılan araçlarda da arama gerçekleştirilecek. Güvenlik önlemleri kapsamında, çevre şehirlerden takviyelerle yaklaşık 3 bin polis görev yapacak. Etkinlikler kapsamında kent merkezinde Seyrantepe Caddesi, Fidanlık Caddesi, Hikmet Boran Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi belirli saatler arasında ulaşıma ve araç parkına kapatılacak. Geçiş güzergahının güvenli hale getirilmesi için kent merkezine polis barikatları yerleştirilecek. Ayrıca eski Madımak Oteli binasının bulunduğu Belediye Sokak ile Aliağa Cami Sokak ve Afyon Sokak da trafiğe kapatılacak.
İKİ ANMA ETKİNLİĞİ
Kentte iki anma etkinliği gerçekleştirilecek. İlk olarak valilik öncülüğünde, resmi anma töreni yapılacak. Vali Salih Ayhan ve il protokol üyeleri, saat 10.00'da, eski Madımak Oteli, bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret edecek. Protokol üyeleri, eski otel binası içindeki anma köşesine karanfil bıraktıktan sonra açıklama yapacak.
Alevi dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerince düzenlenecek anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi'ndeki cemevi önünde, saat 11.00 sıralarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi'nden yürüyerek, kent meydanını takiben eski Madımak Oteli'nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne gelecek. Burada otel önüne karanfiller bırakılıp, konuşmalar yapılarak, anma programı gerçekleştirilecek. Etkinliklere CHP ve HDP'den de bazı milletvekillerinin katılımı bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılında, 35 kişi anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılında, 35 kişi anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılında, 35 kişi anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılında, 35 kişi anılacak

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