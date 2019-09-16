Sivas'ta, 200 kilo hurda çalan şüpheli güvenlik kamerasında

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Yeni Oduncular Sitesi'ndeki odun deposuna sabah saatlerinde minibüsle gelen kişi tek başına 200 kilo hurda ve terazi kefesini alıp, kaçtı. Olay iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Gültepe Mahallesi Yeni Oduncular Sitesi 9'uncu Sokak'taki odun deposunda meydana geldi. Odun deposunun önüne minibüsle bir kişi geldi. Çevreyi kontrol eden kişi ardından deponun önünde duran yaklaşık 200 kilo hurdayı tek başına minibüsüne yükledi. Bir süre sonra dükkanına gelen Ahmet Turan Ayaz (65) deponun önündeki hurdaların ve terazi kefesinin olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kayıtlarda, şüphelinin yaklaşık 5 dakikada tüm hurdaları minibüsüne yüklediğini gören Ayaz, durumu polis ekiplerinde bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemenin ardından şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin oldukça rahat olması da dikkat çekti. Kayıtlarda şüphelinin daha sonra terazi kefesini de minibüsüne koyarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.