HABER

Sivas'ta 218 köy yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

SİVAS'ta gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 218 köy yolu ulaşıma kapandı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 218 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava dün geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için belediye ekipleri aralıksız çalışıyor. Tarihi kent meydanında çok sayıda Sivaslı hatıra fotoğrafı çektiriken, Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelalenin bir kısmı buz tuttu. Yüksek kesimlerde etkisi daha çok hissedilen kar yağışının şehirler arası ulaşımı etkilememesi için Karayolları ekipleri de seferber edildi. Kent merkezinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde 1 derece olarak ölçüldü. 218 KÖY YOLU KAPANDI Kar yağışı, kırsal kesimlerde yaşayanların hayatını ise olumsuz etkiledi. Karla birlikte kent merkezi ve ilçelere bağlı toplam 218 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının kent genelinde bir kaç gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

PARTNERSosyal medyada herkes bunu paylaşıyorSosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyorUkrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor
Çanakkale'de kar güzelliği havadan görüntülendiÇanakkale'de kar güzelliği havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.