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Sivas'ta 218 köye ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

Sivas'ta 218 köye ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 14, ilçelerden Akıncılar'da 16, Doğanşar'da 6, Gölova'da 11, Hafik'te 28, İmranlı'da 37, Kangal'da 9, Koyulhisar'da 23, Suşehri'nde 32 ve Zara'da 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

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