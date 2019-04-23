HABER

Sivas'ta 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programına köylerden katılan minik öğrencilerin doğal halleri büyük ilgi çekti.

Kutlama programları kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ayhan, makamını 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Kavak'a temsili olarak devretti. Makam koltuğuna geçen Kavak, çeşitli talimatlar verdi. İlk talimatını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya'ya veren Kavak, Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinin düzenlenmesinin ve futbol sahasının yapılmasını istedi. Diğer talimatını ise İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca'ya veren Kavak, kentteki kütüphane sayısının artırılması talebinde bulunarak, mevcut kütüphane ve müzelerde de incelemelerde bulunacağını kaydetti. Son talimatını ise İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya veren Kavak, Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bazı eksiklerinin giderilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Sıla Kavak, Vali Salih Ayhan'dan ise okulu ziyaret etmesini istedi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli mesajlar da veren Sıla Kavak, "Şu an burada oturmam dakikalarla sınırlı. Çok güzel bir duygu. Bütün arkadaşlarımın adına bir mesaj vermek istiyorum. Bu güzel dünyada savaşlar olmasın. Anneler gözyaşı dökmesin. Çocuklar annesiz kalmasın. İnşallah bu mesaj etkili olur ve bütün insanlığın yüreğine dokunabilir. İnşallah bu dünyada savaşsız, mutlu yaşarız. Kız çocukları da mutlaka okusun haklarını savunsun. Bütün çocukların bayramını kutluyorum" diye konuştu.

'BU MAKAMLARA SİZLER GELECEKSİNİZ'

Vali Salih Ayhan ise kendisinin de yatılı okuduğunu dile getirerek, "Valilik emin olan, koruyan, kollayan demektir. Dolayısıyla 647 bin vatandaşımıza güven vereceğiz, koruyacağız, kollayacağız. Sivas'ı müreffeh bir şehir yapacağız. Gece gündüz çalışıp hizmet edeceğiz. Valilik makamı böyle bir sorumlulukları olan güzel bir makam. Bunun farkında olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki ilerleyen dönemlerde ülkemizin yöneticileri sizler olacaksınız. Sizler de okulunuzda bol bol hayal kurun. Kendinizi geliştirin, yetiştirin. Bu makamlara inşallah sizler de geleceksiniz" dedi.

Günün anısına diğer öğrenciler de makam koltuğuna oturarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Vali Ayhan ve Sıla Kavak, valilik makam aracı ile programların düzenlendiği Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Burada düzenlenen törene Vali Ayhan ve Sıla Kavak'ın yanı sıra 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Beypınar Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı programda şiir dinletisi, halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri yapıldı. Kutlama programına katılmak üzere yakın köylerden getirilen çocuklar ise ilgi odağı oldu. Yöresel kıyafetler içindeki minikler, doğal ve sempatik halleriyle dikkat çekti. Vali Salih Ayhan da Kızılcaköy'den etkinlik için gelen çocuklardan Elif Cücener'i (3) kucağına alarak, yakından ilgilendi.

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
Kırgızistan’da 23 Nisan CoşkusuKırgızistan’da 23 Nisan Coşkusu
YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.