Sivas'ta, 24 sanıklı FETÖ davasında 4 tahliye

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde il yöneticileri ile sözde il imamının da aralarında olduğu 8'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu 4 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık' suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Y., Şevki K., Osman Y., Naim S., Murat Ş., Mehmet Nuri S., Murat T. ile tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Ş., Yavuz Selim K., Metin T., Mevlüt K., Ünal B., Turgut C., Mustafa Y., Osman O., Tugay S., Mehmet Akif İ. ve müdafi avukatları ile bazı sanık yakınları hazır bulundu. Duruşmaya sanıklardan Murat K., tutuklu bulunduğu Silivri 8 No'lu L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aynı dava kapsamında, firari sanıklar örgütün sözde il imamı Musa K., Murat B., Mustafa G., Mustafa Y., Osman Ç. ve Tahsin A.'nın arandığı belirtildi.

Duruşmada, sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, tutuklu olanlar tahliyelerini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanıklardan Murat K., Murat T., Şevki K ve Osman Y.'yi haftada 2 gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye etti. Diğer sanıkların ise tutukluluklarının devamına karar verdi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 5 Kasım'a ertelendi.



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