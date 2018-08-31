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Sivas'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 10:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas-Erzincan karayolunun uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, araçta bulunanların kimliklerini kontrol etti.

Otobüsteki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Otobüs şoförüne ise ceza uygulandı.

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düzensiz göçmen Sivas

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