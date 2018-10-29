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Sivas'ta 29 Ekim coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta 29 Ekim coşkusu

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER-Bülent TATLI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Vali Davut Gül'ün makamında kutlamaları kabul etmesiyle başlandı. Tören programı ise İnönü Bulvarı üzerindeki Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın, tören aracıyla geçerek, kent sakinlerinin bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Vali Gül, "1919 tarihinde Sivas'ta gerçekleşen Sivas Kongresi; alınan kararları kadar Sivaslıların el ele verip, ortak hareket edebilmesi açısından da son derece önemlidir. Yurdun dört bir yanının düşmanlarca işgal edildiği bir dönemde Sivaslılar, birlik ve beraberlik içerisinde olmuş, bağımsız yaşama azim ve kararlılığından ödün vermemiştir. Böylesi bir dönemde tek bir vücut olan yiğit Sivas halkı, tüm baskı ve zorlamalarına rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ü 108 gün boyunca bağrına basmış, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapmış, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu mücadele, 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara'da cumhuriyetin ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk milletinin ve devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her koşulda korumak ve savunmak, gelecek kuşaklara cumhuriyetin temel değerleriyle yoğrulmuş güçlü yarınlar bırakmaktır" dedi.
Konuşmanın ardından şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi ardından halk oyunları ekiplerinin gösterileri izlendi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.
Suşehri ilçesinde ise halk pazarında düzenlenen törende, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımının gösterisi ilgi çekti.

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