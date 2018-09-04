Sivas'ta 3 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ve Suşehri ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zara istikametinden Sivas'a giden Haydar Yardımcı yönetimindeki 27 RR 380 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişindeki kavşakta Duran Kurugöl yönetimindeki 34 UD 5448 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Secih Yıldız, Nurtaç Yaşar ve Hüseyin Peyker yaralandı. Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Suşehri ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında ise 4 kişi yaralandı.

Yakup Ak (21) yönetiminde traktör, Suşehri-İmranlı Karayolu Kemallı köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Ak ile yanında bulunan Selahattin Yıldırım (40) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

İlçede meydana gelen bir diğer kazada ise Saffet Dülger (65) yönetimindeki 34 LH 2596 plakalı otomobil, ilçe girişinde arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile torunu Mirza Gürkan Duran (16) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

