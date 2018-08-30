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Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

SİMİTLERİ DAĞITTI, ARKADAŞLARIYLA OYNADI Sivas'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, elinde Türk bayrağı, üzerinde askeri üniforma ile alanda simit dağıtan 10 yaşındaki Efe Karaca'nın elindeki 70 simide, valilik tarafından 70 lira ödendiği öğrenildi.

SİMİTLERİ DAĞITTI, ARKADAŞLARIYLA OYNADI
Sivas'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, elinde Türk bayrağı, üzerinde askeri üniforma ile alanda simit dağıtan 10 yaşındaki Efe Karaca'nın elindeki 70 simide, valilik tarafından 70 lira ödendiği öğrenildi. Simitleri çevredekilere dağıttıktan sonra evinin yolunu tutan Efe, mahallede arkadaşlarıyla oyun oynadı.
Sevil- Tuncay Karaca çiftinin 3 çocuğundan ortancası Efe'nin, yaz tatilinde zaman zaman simit sattığı belirtildi. Babası evlerinin olduğu mahalledeki simitçi dükkanında çalışan, annesi ev kadını olan Efe'nin, daha önce de simit satarken, polisler tarafından görüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine Karaca çiftinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerince ziyaret edilip, Efe'nin sokakta çalıştırılmaması konusunda uyarıldığı belirtildi. Ailenin, oturdukları 4 katlı binanın zemin katındaki evin sahibi olduğu öğrenildi.

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