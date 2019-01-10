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Sivas'ta 343 köye ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Sivas'ta 343 köye ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 343 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 36, ilçelerden Divriği'de 40, Doğanşar'da 11, Gürün'de 21, Hafik'te 20, İmranlı'da 59, Kangal'da 40, Koyulhisar'da 20, Suşehri'nde 25, Şarkışla'da 10, Yıldızeli'nde 25, Zara'da 36 köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

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343 köy yolu Sivas ulaşıma kapalı

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