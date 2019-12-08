Sivas’ta 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan ışıklarda A.K. idaresindeki 61 VL 468 plakalı, M.T. idaresindeki 58 N.E. 331 plakalı ve O.K. idaresindeki 58 FR 335 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobillerde bulunan 4 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası alkol metreyi üflemeyen 58 FR 335 plakalı otomobilin sürücüsü O.K. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

