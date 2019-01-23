HABER

Sivas'ta 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

Sivas'ta 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 6, ilçelerden İmranlı'da 14, Zara'da 11, Hafik'te 4, Gürün'de 3, Kangal'da 3 ve Yıldızeli'nde 2 olmak üzere 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 211 personel, 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

PARTNER Son 10 yılda dünya nasıl değişti Son 10 yılda dünya nasıl değişti
Yer: Adana! Gazeteciler bile dehşete düştüYer: Adana! Gazeteciler bile dehşete düştü
Polisten insan kaçakçılığına, yabancı kadınlara şiddete karşı Arapça broşürPolisten insan kaçakçılığına, yabancı kadınlara şiddete karşı Arapça broşür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kapalı köy yolları Sivas

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternet kablolarını düzenekle çalmışlar!

Yer: Adana! Gazeteciler bile dehşete düştü

Yılmaz Özdil'e karşı 1881 adet Nutuk dağıtacaklar!

Yılmaz Özdil'e karşı 1881 adet Nutuk dağıtacaklar!

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Uzunçayır'da metrobüs arızası! Seferlerde aksama yaşanıyor

Yola çıkacaklar dikkat! Metrobüs arızası...

İki aracın arasında sıkıştı! Feci ölüm

İki aracın arasında sıkıştı! Feci ölüm

Denizli'de çobanlar buldu! Hemen harekete geçildi...

Denizli'de çobanlar buldu! Hemen harekete geçildi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.