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Sivas'ta 44 FETÖ sanığına, 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 13:53 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamındaki davada 3'ü tutuklu, 46'sı tutuksuz, 14'ü firari 63 sanıktan 44'ü, 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 5 sanık ise beraat etti.

Sivas'ta 44 FETÖ sanığına, 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamındaki davada 3'ü tutuklu, 46'sı tutuksuz, 14'ü firari 63 sanıktan 44'ü, 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 5 sanık ise beraat etti.
Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu sanıklardan örgütün sözde büyük bölge sorumlusu olan ve bir alışveriş merkezinde yakalanan Raziye I., bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklardan İlayda H. A. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumun'dan, Esra Ç. ise tutuklu bulunduğu Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumun'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya SEGBİS ile katılarak savunma yaptı. Örgütün 40 ışık evinden sorumlu sözde "Sivas büyük bölge imamı" olduğu öne sürülen ve bir alışveriş merkezinde yakalanan Raziye I., savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Raziye I. "6 aydır tutukluyum, şimdi başka bir cezaevine sevkim söz konusu. Bunu kaldıracak gücüm yok, rahatsızım, cezaevinde zor şartlar altında kalıyorum. Suçsuzum tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Diğer tutuklu sanık İlayda H. A. ise eşinin de aynı suçtan hapiste olduğunu ifade ederek 6 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini istedi.
Tutuklu sanık Esra Ç. de cezaevinde 7 aylık çocuğu ile birlikte kaldığını, dışarıda ise 4 yaşında bir çocuğu daha olduğunu, çocuklarının sağlıklı ortamda yetişebilmesi için tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İlayda H. A.'ya 8 yıl 1 ay, Raziye I. ve Esra Ç.'ye ise 7'şer yıl 11'er ay hapis cezası vererek tahliye etti. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Emine Ş.'ye 8 yıl 1 ay, Buket Y., Çiğdem Ç., Dilek C., Kader A., Kafiye P., Merve E., Nesrin K., Peruze T., Sadiye Ö. ve Yasemin B.'ye 7'şer yıl 11'er ay, Hüsne A. ve Melike İ.'ye 7'şer yıl 8'er ay, Bilal B.'ye 7 yıl 6 ay, Eser K., Hanife E. S., Nuray S. ve Sümeyra Ç.'ye 6'şar yıl 10'ar ay, Fatma Büşra S., Hatice Kübra Ç. ve Nazlıhan Nazife D.'ye 6'şar yıl 8'er ay, Zerrin Ç.'ye 6 yıl 3 ay, Sevgi Ö.'ye 3 yıl 2 ay, Ayşe Ş. ve Gülhan Ç.'ye 3'er yıl 1'er ay, Asiye Ö., Betül K., Hilal Ş., Öznur E., Serap I., Serap K., Sümeyye K., Şeyma D., Telli Bahar D. ve Tuba E.'ye 1'er yıl 11'er ay, Ayşe S. ve Gülay Y.'ye 1'er yıl 10'ar ay, Hatice B. ve Hilal A.'ya 1'er yıl 9'ar ay, Fatma Y. ve Nuriye A.'ya 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verdi. N.A. ve Y.A., Z.G., G.D. ve B.E. hakkında beraat kararı verildi.
Mahkeme heyeti firari 14 sanığın dosyasını ise ayırdı.

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