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Sivas'ta 469 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 12:52 | Son Güncelleme

SİVAS'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 469 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 469 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan, sıcaklığın eksi 7 dereceye kadar düştüğü kentte, dün ve bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Aralıklarla devam eden kar yağışı, nedeniyle merkezde 26, Akıncılar'da 17, Altınyayla'da 6, Divriği'de 33, Doğanşar'da 18, Gemerek'te 1, Gürün'de 42, Hafik'te 17, İmranlı'da 78, Kangal'da 55, Koyulhisar'da 29, Suşehri'nde 33, Şarkışla'da 17, Yıldızeli'nde 32 ve Zara'da 65 olmak üzere 469 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DOYUMSUZ MANZARA OLUŞTU

Kışın olumsuzluklarının yanında ortaya çıkardığı güzellikler de dikkat çekti. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda kar yağışı sonrası doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Meraklılar fotoğraf çekmek için Paşabahçe'yi tercih ederken, yamaç evlerde güzel görüntüler oluştu.

Kentte yaşayan Hüseyin Aktaş (50) fotoğraf çekmek için Paşabahçe'yi tercih ettiğini söyledi. Aktaş "Sivas'ta Paşabahçe her mevsim başka güzel. Paşabahçe'de fotoğraf çekmeyi seviyorum. Her mevsim aynı kareyi çekiyorum, böyle güzel zevklerim var. Sivas'ın kışı da güzel. Sabah gelirken biraz üşendik ama çok hoş bir manzara burada insanı karşılıyor. Herkese bunun tadını çıkarmak düşer. Kar berekettir, nimettir. Sivasımız da güzel" dedi.

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