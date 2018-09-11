Sivas'ta 47 düzensiz göçmen yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas-Erzincan karayolunun uygulama noktasında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DG 6907 plakalı yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, araçta bulunanların kimliklerini kontrol etti.
Yapılan kontrollerde geçerli kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 30 erkek, 4 kadın ve 5 çocuk ile Pakistan uyruklu 8 erkek yakalandı. Şahısların üzerinde sahte olduğu değerlendirilen belgeler ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Otobüs şoförü hakkında ise para cezası uygulandı.
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