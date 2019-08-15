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Sivas'ta 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

Sivas'ta 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

Eymen Gazi Bulut (2), Fatih Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki evlerinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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