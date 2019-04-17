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Sivas'ta 5 kişinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Şarkışla ilçesinde, 3'ü evlenmek istediğini öne sürdüğü kızın ailesinden 5 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçen yıl, 3'ü evlenmek istediğini ileri sürdüğü kızın ailesinden 5 kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Fırat Y. (28) tutuklu bulunduğu Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi Daire Başkanlığınca kapatılması nedeniyle katılamadı.

Duruşmada, maktullerin bazı yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak öldürme", "bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak", "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 21 Mart 2018'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü P.E. (35) ile babası Tarık (50), dedesi İbrahim (74) ve babaannesi Cennet E. (72) ile köydeki bakkal dükkanında Celal (68) ve oğlu Taylan Koral'ı (33) öldürmüş, gasbettiği araçla kaçarken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sivas Şarkışla

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