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Sivas’ta 6 mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 19:40 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde iki köye bağlı altı mahalle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Güzelyurt köyünün; Merkez, Budama ve Keçiini mahalleleri, Ortakent köyünün; Merkez, Eskiköy ve Damatlar mahalleleri Covid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.Öte yandan köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde iki köye bağlı altı mahalle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Güzelyurt köyünün; Merkez, Budama ve Keçiini mahalleleri, Ortakent köyünün; Merkez, Eskiköy ve Damatlar mahalleleri Covid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Öte yandan köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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