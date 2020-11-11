Sivas’ta 6 mahalle karantinaya alındı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde iki köye bağlı altı mahalle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Güzelyurt köyünün; Merkez, Budama ve Keçiini mahalleleri, Ortakent köyünün; Merkez, Eskiköy ve Damatlar mahalleleri Covid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

