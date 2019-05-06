HABER

Sivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:34 | Son Güncelleme

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Berat Belgelerini 6 şehit ailesine takdim etti.  Valilik makamında gerçekleştirilen törene Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra şehit aileleri, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katıldı.  Vali Salih Ayhan, Şehit Uzman Çavuş Onur Alkan, Şehit Jandarma Er Salih Bulut, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak, Şehit Komando Uzman Çavuş Furkan Peker, Şehit Jandarma Komando Er Doğan Kaya ve Şehit Jandarma Er Çetin Doğan'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim etti.

Sivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Salih Ayhan, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Berat Belgelerini 6 şehit ailesine takdim etti.
Valilik makamında gerçekleştirilen törene Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra şehit aileleri, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katıldı.
Vali Salih Ayhan, Şehit Uzman Çavuş Onur Alkan, Şehit Jandarma Er Salih Bulut, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak, Şehit Komando Uzman Çavuş Furkan Peker, Şehit Jandarma Komando Er Doğan Kaya ve Şehit Jandarma Er Çetin Doğan'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim etti. Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Devlet Övünç Madalyası'nın çok şerefli ve onurlu bir belge olduğunu hatırlattı.
Ayhan "Cumhurbaşkanımız gönderdi bizzat takdim etmemizi emrettiler. Rabbim cennetiyle muamele eylesin. Sizlere de tekrar sabırlar diliyorum. Onlar hakikaten vazifelerini layıkıyla yaptılar. Bu toprağı bedenleriyle, canlarıyla hizmetlerini yaptılar. Asıl olan bizlerin bundan sonra onlara layık olabilmesi. Sizler bizim en hassasiyet gösterdiğimiz, en yakınlarımızsınız. Sizlerden tek isteğimiz bu manada çocuklarınız hatıratına muhafaza etmek. Bu şerefli belgeyi bundan sonra ki evlatlarına, torunlarına bu güzel mirası devredebilmeniz ve bize de bol bol dua etmeniz. Devletimiz elinden geldiğince bu manada önem gösteriyor. Bizim de en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan. İlimiz toplam il sınırları içerisinde yaşayan ve dışarıda yaşayan 350 şehidimiz ve şehit ailemiz var. Her birinin yeri bizde ayrı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiSivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiSivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiSivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Deniz Gezmiş ve arkadaşları Dolmabahçe'de anıldıDeniz Gezmiş ve arkadaşları Dolmabahçe'de anıldı
Soyu tükenme tehlikesi yaşayan ‘Kırmızı Benekli Alabalık’ türü Yalova’da tespit edildiSoyu tükenme tehlikesi yaşayan ‘Kırmızı Benekli Alabalık’ türü Yalova’da tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.