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Sivas'ta 650 köy yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Sivas'ta 650 köy yolu kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 650 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 71, ilçelerden Akıncılar'da 12, Altınyayla'da 5, Divriği'de 18, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 3, Gölova'da 16, Gürün'de 60, Hafik'te 28, İmranlı'da 76, Kangal'da 95, Koyulhisar'da 20, Suşehri'nde 40, Şarkışla'da 44, Ulaş'ta 12, Yıldızeli'nde 59, Zara'da 65 olmak üzere 650 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

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650 köy yolu ulaşıma kapalı

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