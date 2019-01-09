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Sivas'ta 844 köy yolu kardan kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

VALİ AYHAN'DAN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE ZİYARET Vali Salih Ayhan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, köy yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerle bir araya geldi. Vali Ayhan, kar yağışının ardından Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için 7 gün 24 saat yoğun bir gayret gösterdiğini söyledi.

Sivas'ta 844 köy yolu kardan kapandı (2)

VALİ AYHAN'DAN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE ZİYARET
Vali Salih Ayhan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, köy yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerle bir araya geldi. Vali Ayhan, kar yağışının ardından Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için 7 gün 24 saat yoğun bir gayret gösterdiğini söyledi. Sivas'ın geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ve son 5 yılın en şiddetli kışının yaşandığı Sivas’ta ekiplerin köy yollarını ulaşıma açabilmek için fedakarca çalıştıklarını ifade eden Ayhan, "Karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek ve sahada görev alan arkadaşlarımıza moral vermek için kendilerini ziyaret ettik. 112, Karayolları ve Özel İdare Ekiplerimizin üstün gayretine çok kez canlı tanık oldum. Evine helal ekmek götürmek böyle olsa gerek. Rabbim kazasız belasız çalışmayı nasip etsin, ekiplerimize performanslarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
İl genelinde 114 iş makinesi ve 213 personel ile çalışmaların devam ettiğini dile getireren Vali Ayhan, "Tüm köy yollarımızı açarak ulaşımı sağlayacağız. Vatandaşlarımız özel araçlarıyla bu yoğun kışta acil olmadıkça trafiğe çıkmasınlar" diye konuştu.
'ASILSIZ İHBARLARA CEZA'
Karla mücadele çalışmaları sırasında yaşanan asılsız ihbarların ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten Vali Ayhan, "Köy yolumuz erken açılsın diye asılsız ihbarda bulunanlar var. Bu sıkıntıyı her yıl yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın, acil vaka ve hasta olanları düşünmeleri ve onların hayatını tehlikeye sokacak ihbarda bulunmamaları gerekiyor. Bu konuda hassasiyetimiz var, asılsız ihbar yapanlar tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacaktır. Önceliğimiz, ulaşımın daha çok olduğu grup köy yolları ile kronik hastaların yer aldığı köylerimizin yollarıdır" ifdalerini kullandı.

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Sivas'ta 844 köy yolu kardan kapandı (2)Sivas'ta 844 köy yolu kardan kapandı (2)Sivas'ta 844 köy yolu kardan kapandı (2)

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