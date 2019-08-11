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Sivas'ta acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

 SİVAS'ta, kurban kesimi sırasında, hayvan darbeleri ve bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, kentteki hastanelere akın etti.

Sivas'ta acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, kurban kesimi sırasında, hayvan darbeleri ve bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, kentteki hastanelere akın etti.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, kesim yerlerini doldurdu. Kesim yerlerinde, hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler hastanelere akın etti. Numune Hastanesi'ndeki pansuman odası önünde kuyruklar oluştu. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Sivas'ta acemi kasaplar hastaneleri doldurduSivas'ta acemi kasaplar hastaneleri doldurduSivas'ta acemi kasaplar hastaneleri doldurduSivas'ta acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

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