Sivas'ta acil durum tatbikatı

SİVAS (AA) - Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Deprem Haftası nedeniyle afet ve acil durumlarda güvenli tahliye tatbikatı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Sivas'ın Kızılkavraz köyünde 5,2 şiddetinde deprem yaşandı.

Depremin etkisiyle zarar gören okul binasında kalorifer kazanında doğal gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı ve olay yerine AFAD, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. Ekipler ilk önce binadaki öğrencileri tahliye etti ve yaralıları okul bahçesinde kurulan sahra hastanesine taşıdı.

Yangında üst katlarda mahsur kalan öğrenciler ise AFAD ve itfaiye görevlilerince pencereye kurulan hava tahliye istasyonuyla kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi de 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, ülkenin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, "Her türlü doğal afete hazır olmamız gerekli. Kurumlarımız bu manada ciddi anlamda hazırlıklar yapmakta. Doğal afetlerle ilgili çok acı tecrübelerimiz var. Ders alıyoruz ama çok kısa zamanda bunu unutuyoruz. Bunu daha erken yaşta yaşam felsefesi haline getirmemiz gerekmektedir. Bu tür tatbikatları yapmak çok anlamlı. Çağın gereksinimlerine uygun binalar inşa etmemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

Ayhan, tatbikatta görev alan tüm personeli tebrik etti.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise Türkiye'nin, Avrupa'nın en çok deprem riski taşıyan ülke konumunda olduğunu ve her zaman doğal afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

