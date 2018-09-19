Sivas'ta Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Ahilik Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkulu şekilde kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Sivas Öğretmenevi önünde toplanan oda başkanları ve üyeler, Sivas Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ardından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımı konser verdi.

Etkinlikte konuşan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, ahiliğin önemine değinerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal da esnafların ahilik geleneğine her zaman sahip çıktıklarını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımız dün olduğu gibi bugün de Ahilik anlayışı içerisinde, birlik ve beraberlik ilkesiyle ülkesinin, devletinin yanındadır." dedi.

Kutlamalar, halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Daha sonra "Yılın Ahisi", "Yılın kalfası" ve "Yılın çırağı" seçilenler altınla ödüllendirildi.