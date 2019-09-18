Sivas'ta Ahilik Haftası kutlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Ahilik Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Ahi Emir Ahmet Türbesi önünde toplanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, oda başkanları ve üyeler, Sivas Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ardından Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımı konser verdi.

Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ahilik kavramının Türk tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Osmanlı ve Selçuklu'nun esnaflık kültürünün özünde, birlik ve beraberliği sağlamada, ekonomik hayatı yönlendirmede ve denetlemede Ahiliğin çok özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Ayhan, "Ahilik kültürünün dünden bugüne devam etmesi lazım. Bugünlerde bu teşkilatlar, odalar varsa bunun altındaki temel misyon Ahilik kültürünün varlığıyla ifade edilebilmektedir." dedi.