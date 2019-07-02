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Sivas'ta ahır yandı 6 büyükbaş hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Yangında 1 kişi hafif yaralandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu, mahsur kalan kedi yavrusunu ise son anda bir polis memuru kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ahırda çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı, 6 büyükbaş hayvan, 30 tavuk ve 15 güvercin telef oldu.

Gültepe Mahallesi'nde Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan ve dumandan etkilenen Zeynep Çoraközü, Numune Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında mahsur kalan kedi yavrusunu ise son anda bir polis memuru kurtardı.

Yangında 6 büyükbaş hayvan, 30 tavuk ve 15 güvercin telef oldu, bir traktör hasar gördü.

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Sivas yangın

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