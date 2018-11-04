Sivas'ta ahşap restoran yandı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, ahşap restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün gece saatlerinde Yıldızeli ilçesi meydana geldi. Ankara karayolu üzerinde bulunan Hasan Doğan'a ait ahşap restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istendi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. İşyeri kullanılamaz hale gelirken işletme sahibi Hasan Doğan'ın da uzun süre söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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