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Sivas'ta aile sağlığı merkezi kurşunlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta aile sağlığı merkezi kurşunlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanan aile sağlığı merkezinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, sabah mesaiye gelen sağlık çalışanları, Huzur Mahallesi'nde bulunan Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi binasının dış cephesinde kurşun izleri gördü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, yaptıkları incelemede cam, duvar ve merdiven korkuluklarında 36 kurşun izine rastladı. Kurşunların merkezde görevli doktorun odasına da isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kurşunlama Sivas

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